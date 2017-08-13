Gaziantep'te yan odadan gelen silah sesi üzerine odaya giren anne, kızını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre; Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi 6 Nolu sokakta ailesi ile birlikte yaşayan Kiraz Y.'nin (14) bulunduğu odadan bir el silah sesi geldi. Yan odada bulunan anne Ayşe Fatma Y. ile kızı Ceren Y. silah sesi üzerine odaya koştu. Odada kızının kanlar içerisinde yattığını gören anne, sokağa çıkarak, komşularından yardım istedi.

Çağrılan 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Kiraz Y., yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri genç kızın intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.