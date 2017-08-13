Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp orta refüje savruldu. Otomobilin daha sonra alev aldığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



DHA'nın haberine göre; kaza Sungurlu-Çorum Karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Uğur Tuna (37) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje savruldu. Otomobil daha sonra alev aldı. Sürücü ile otomobilde bulunan Hüsamettin Tuna (61) ve Nurten Tuna (59) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

3 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Nurten Tuna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yana otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.