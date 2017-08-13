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Van eski Milletvekili Mustafa Bayram gözaltına alındı

Van'ın 1995'te ANAP, 1999'da ise Fazilet Partisi'nden Milletvekililğini yapan Mustafa Bayram gözaltına alındı

13 Ağustos 2017 Pazar, 23:18:00 Güncelleme: 23:19:56 DHA

Van eski Milletvekili Mustafa Bayram, kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle Van'ın merkez Edremit İlçesi'ndeki evinde gözaltına alındı. 

DHA'nın haberine göre; Van'ın 1995'te ANAP, 1999'da ise Fazilet Partisi'nden Milletvekililğini yapan Mustafa Bayram, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Bayram'ın bulundurulması yasak silah suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasını bulunduğu ve bu gerekçe ile gözaltına alındığı belirtilirken, evinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet sahte plaka ele geçirildiği belirtildi. Bayram'ın Emniyet Müdrlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. 

  • mustafa bayram
  • van
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YORUMLAR 1
  • Misafir 52 saniye önce
    Sahte plaka nedir ya milletvekili bir de
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