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Hiçbir doktor epilepsi hastası Umut'u ameliyat etmeyi kabul etmiyor!

2 yaşındaki Kadir’in önce epilepsi olduğunu daha sonra beyninde, kalbinde ve gözünde tümör bulunduğunu öğrenildi. İki hastanedeki doktorlardan “Ameliyat çok riskli, yapamayız” yanıtı alan aile yeni bir umut peşinde koşuyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 05:36:20 Güncelleme: 05:41:20

Aydın İncirliova’ya bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ve Sermin Kaya’nın 2 yaşındaki oğulları Kadir Kaya’ya Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’nde epilepsi teşhisi kondu. Kadir’in geçirdiği epilepsi krizlerinin sıklaşınca yapılan kontrollerde çift, acılarını katlayan bir haber daha aldı: Kadir’in beyninde, kalbinde ve gözünde tümör vardı. Hem Adnan Menderes’teki hem de sonradan götürdükleri Ege Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar içerdiği yüksek riske dikkat çekerek ameliyat yapılamayacağını söylediler.

Kaya çifti hayatlarının en zor, en acı çelişkisiyle karşı karşıya. Bir yandan bir ameliyatın taşıdığı riskleri ve doktorların bu konudaki çekincelerini anlıyorlar. Ancak diğer yandan da Kadir’in durumu gözlerinin önünde her geçen gün kötüleşiyor.

Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre doğuştan gelen tümörler nedeniyle 2015’te yüzde 49 engelli raporu verilen Kadir’in geçen yıl aldığı raporda bu oran yüzde 83’e yükseldi. Aile çocuklarının hastalığına çare bulabilmek için change.org ve sosyal medyadan doktor arayışına girdi. Kadir’in artık sendeleyerek yürüdüğünü, düştüğünde ise kendi başına hareket edemediğini belirten baba Kaya oğlunun hâlâ konuşmaya da başlamadığını söylüyor.

Oğlunun günde 6 kez geçirdiği epilepsi krizlerini azaltmak için 8 ilaç kullandığını belirten baba Günay Kaya, “Bizim isteğimiz 3. kez farklı bir doktora gitmek ve tedavi için başka bir şansımız var mı onu öğrenmek” diyor.

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