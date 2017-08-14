TBMM Dilekçe Komisyonu’na şikâyette bulunan Furkan Al adlı vatandaş, “kutsal emanetlere saygısızlık yapıldığını” savunarak Has Daire’nin, “ruhuna uygun hale getirilmesi” için TBMM’den önlem alınmasını talep etti.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Vatandaşın TBMM’ye gönderdiği dilekçesi şöyle:

“Topkapı Sarayı’nın en özel yeri olan Has Daire’de mukaddes emanetlere saygısızlıktan duyduğum rahatsızlıkları, Müslüman bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak paylaşmak istiyorum. Ziyaretçilerin Has Oda’nın maneviyatına aykırı olarak içeride uygunsuz bir kılıkla dolaşmaları ve davranışları, başta Kuran-ı Kerim’e ve mukaddes emanetlere saygısızlık. Bebek arabalarına izin verilmiyor fakat uygunsuz kılık kıyafet konusu sıkı bir disiplin gerektirmesine rağmen sadece rica edilmek üzere kapanıyor. Bu kadar önemli bir mevzu ricadan ziyaden zorunluluk gerektirir. Değerlerimize maddede ve manada hassasiyet bekliyoruz.”

"AŞK İLE DEĞİL GÖREV GEREĞİ"

Furkan Al isimli vatandaş, dilekçesinde, Has Oda’da Kuran-ı Kerim okuyan görevlileri de şöyle eleştirdi:

“Vasiyet üzere odada 7/24 okunan Kuran, aşk ile değil görev zorunluluğu ile yerine getiriliyor. Ruh, Has Oda’ya yakışan hassaslıktan uzaklaşıyor. Kuran okunan bölüm özensiz ve düzensiz. Burada hoşa giden tek husus, okunan ayetin mealinin verilmesi olabilir. Önce kalplere, sonra Has Daire’ye nizam şart. İşi ehline veriniz. Durumun en kısa zamanda çözümlenmesini beklemekteyiz... ”

Topkapı Sarayı

Has Daire

Kuran-ı Kerim