Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 12 Ağustos 2017 Cumartesi günlüğü...

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SİVAS'TA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas ve Ankara'da örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen şahıslara yönelik 10 Ağustos'ta operasyon düzenlenmiş 12 şüpheliden 9'u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahıslardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyon kapsamında firari olan 3 kişinin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor. (İHA)

KAYSERİ'DE BYLOCK'ÇU 17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Bylock' kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün gizli iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 26 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişiden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi de geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltında bulunan 17 kişi de bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)