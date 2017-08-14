Devlet memurlarının kendilerine ait maaş ödeme bilgisini gösteren bordro, bilindiği üzere e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor. Peki E Bordro nasıl görüntülenir? İşte e-Devlet e-Bordro sorgulama ekranı hakkında detaylar...

E-BORDRO SORGULAMA EKRANI

2017 Ağustos ayı memur maaş bordrosu e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı. Memurlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak Ağustos ayı maaş bilgilerini gösteren bordroyu görüntüleyebilecekler.

e-Bordro görüntülemek isteyen memurlar, ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapacaklar ve ardından Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti'ni aratarak sorgulama ekranına ulaşacaklar.

E-DEVLET E-BORDRO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ardından gelen ekranda görüntülenmek istenen bordronun yıl ve ay bilgisi seçilerek devam ediliyor ve Sorgula butonuna tıklanarak e-Bordro görüntüleniyor.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4B, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

e-Bordro

e-Devlet e-Bordro