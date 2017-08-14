Söke Milas karayolunda seyir halinde olan bir araç aniden direksiyon hakimiyetini kaybedip taklalar atarak orta refüje devrildi. Görenleri şaşkına çeviren kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Söke'den Milas istikametine seyir olan 09 CDA 19 plakalı otomobil yolun sağında ve kendi şeridinde seyir halinde iken bir anda sert bir direksiyon manevrası ile önce sol seride geçti, ardından takla atarak orta refüje devrildi.



Yoldan geçenlerin ve olayın meydana geldiği yerdeki akaryakıt istasyonundaki vatandaşların müdahalesi ile ters dönen araçtan çıkarılan sürücü ve yolcular hastaneye kaldırıldı.



İlginç kazada can kaybı yaşanmaması sevindirirken hastaneye kaldırılan sürücü ve yolcuların tedavi altına alındığı belirtildi.

aydın

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