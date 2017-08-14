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GÜNDEM

İstanbul Bakırköy'de 2 milyon dolarlık soygun!

Bakırköy'de içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen soyguncular arabada bulunan 2 milyon doları alarak kaçtı. Soyguncularından peşinden koşan bir kişi açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:12:09 Güncelleme: 12:01:37 DHA

Soygun saat 08.30 sıralarında Florya Çatal sokakta meydana geldi. DHA'nın haberine göre; 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü, içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silan doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı.

Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

  • İstanbul soygun
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YORUMLAR 16
  • Misafir 3 dakika önce
    Helal para deqilmiş demek
  • Misafir 4 dakika önce
    köstebek var içerde
  • Misafir 14 dakika önce
    bence anlaşmalı bir soygun bu
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