Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın kendi evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, nikahsız eşi 18 yaşındaki Z.K.'nin ardından, 17 yaşındaki İ.D. hakkında da 'kasten öldürme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İ.D., Z.K. ile ilişkisinin olduğunu ve genç kızın zorla evlendirildiğini öne sürdü.



DHA'nın haberine göre geçen ocak ayında İsa Arıç ve Z.K., resmi nikahsız olarak evlendi. İddiaya göre 29 Nisan'da Z.K.'nın evine sevgilisi İ.D. gece saat 03.00 sıralarında geldi. Çift yatak odalarında uyurken İ.D., genç kadını ayağına dokunarak uyandırdı. İ.D. ile Z.K. evin salonuna giderek konuştukları sırada odaya İsa Arıç girdi. İ.D., 'Sen kimsin' diye bağıran İsa Arıç'ı 2 kez bıçaklayarak öldürdü.



Başlatılan soruşturmada İ.D. ile Z.K. tutuklandı. Z.K. hakkında yardım suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



'BIÇAĞI ÇEKTİM, GERİSİNİ HATIRLAMIYORUM'



Çocuk şüpheli İ.D. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesinde İ.D.'nin ifadesine de yer verdi. Z.K. ile ilişkisi olduğunu söyleyen İ.D. kendini şöyle savundu:



"Z.K. zorla benden habersiz evlendirildi. Z.K. bana boşanacağını söyledi. Olay günü uyuşturucu madde ve alkol almıştım. Kendimi bir anda Z.K.'nin evinde buldum. Z.K. ile ayrılmasıyla ilgili konuştuk. Bu sırada İsa Arıç içeri girdi. Kendimi korumak için bıçağı çektim. Gerisini hatırlamıyorum."



Savcı, İ.D. hakkında yaşının küçük olması nedeniyle kasten öldürme suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Her 2 dava, Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilecek.

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