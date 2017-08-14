İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde önceki gece gözaltına alınan DEAŞ militanının bıçaklı saldırısı sonrası ağır yaralanan 24 yaşındaki polis memuru Sinan Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şehit polis memuru Sinan Acar için İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin nişanlısı, annesi ve babası törende gözyaşlarına hakim olmadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş törene katılan isimler arasındaydı.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ BURSA'YA GÖNDERİLECEK

Acar'ın cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesi içinde yapılan törenin ardından Bursa'ya getirilecek. Şehidin Bursa'da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

4 AYLIK POLİS MEMURUYDU

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Sinan Acar bekar ve henüz 4 aylık polis memuruydu.

18 AĞUSTOS TARİHİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAYACAKTI

Polis memuru Sinan Acar'ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi. Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.

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