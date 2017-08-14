Ankara Sincan’daki Harikalar Diyarı Parkı’nda yapılacak kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım konuşma yapacak. Kutlamalar 18:00'de başlayacak. AK Parti’nin 16 yıllık serüveni, sinevizyon gösterisinde katılımcılara anlatılacak. Öte yandan, iktidar partisinin aylık yayın organı Türkiye Bülteni’nin ağustos sayısında da partinin 16 yıllık kronolojik öyküsüne yer verildi.

ERDOĞAN'DAN SADE ETKİNLİK TALİMATI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, büyük kutlamalar yerine daha sade etkinlikler yapmayı planlayan AK Parti tarafından etkinlik alanına, partinin 16 yıllık hikayesini anlatan fotoğraflardan oluşan bir "Zaman Tüneli" ve partiyle ilgili yazılmış kitapların bulunacağı mini kütüphane kurulacak.

Etkinlikte, 16'ncı yıla özel hazırlanan AK Parti’nin 16 yıllık hikayesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan filmler de davetlilere gösterilecek.

ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN KONUŞMALARI İLE SONA ERECEK

Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşmalarıyla sona erecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın düzenleyeceği etkinliğe, partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, bakanlar, milletvekilleri, kurucu üyelerin yanı sıra bugüne kadar görev almış bakanlar ve milletvekilleri, belediye başkanları, il, ilçe başkanları, il, ilçelerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile belde başkanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişi davet edildi.