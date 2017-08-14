AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan MYK sonrası açıklama

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün etkinliğe katılımına ilişkin soruya, "Sayın Abdullah Gül katılamayacağını bildirdi. Bugünle ilgili bir mazeret iletti." diye konuştu.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili bir soruya ise Ünal, "Bunu yarına erteliyoruz" dedi.