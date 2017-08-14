AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinliğine katılımına ilişkin soruya, "Sayın Abdullah Gül katılamayacağını bildirdi. Bugünle ilgili bir mazeret iletti." diye konuştu.

Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in kutlamalara katılacağını söyledi.