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AK Partili Ünal: Abdullah Gül mazeret bildirdi, katılmayacak

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Mahir Ünal açıklamalarda bulundu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:24:44 Güncelleme: 17:47:03 AA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinliğine katılımına ilişkin soruya, "Sayın Abdullah Gül katılamayacağını bildirdi. Bugünle ilgili bir mazeret iletti." diye konuştu. 

Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin'in kutlamalara katılacağını söyledi.  

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YORUMLAR 6
  • Misafir 18 dakika önce
    Katılmayanlar da onların yandaşları da uzak olsun.
  • Misafir 24 dakika önce
    gerek yok gelmesin kendileri
  • Misafir 43 dakika önce
    ISABETLI OLMUS, ABDULLAH GÜLÜ GÖRMEK ISTEMIYORUZ
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