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Beylikdüzü Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin, Gürpınar Polis Merkezi'nde polis memurlarına hakaret ve darp iddialarına ilişkin çıkan haberler üzerine soruşturma başlatıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:10:19 Güncelleme: 15:13:21 AA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin Gürpınar Polis Merkezine giderek, buradaki görevli polislere saldırdıkları ve hakaret ettiklerine dair iddiaların Akşam gazetesinin dünkü sayısında yer alması üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediye başkanı da dahil olayın taraflarının ifadeye çağrılabileceği belirtildi.

Söz konusu gazete haberine göre, Belediye Başkanı İmamoğlunun Gürpınar Sosyal Tesisleri işletmecisini çıkarmak istemesi ve bunun üzerine belediye çalışanı ile işletmeciler arasında çıkan tartışma üzerine polis merkezine giden taraflar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış ve bunu öğrenen İmamoğlunun, özel kalem müdürü, zabıta ve korumaları ile Gürpınar Polis Merkezine giderek, polisleri tartaklayarak hakaret ettikleri iddia edilmişti.

Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamada ise söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

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