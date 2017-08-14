Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelen KYK burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. Üniversite hayatı boyunca KYK bursu almak isteyen öğrenciler, "KYK burs başvurusu ne zaman?" ve "KYK burs başvurusu nasıl yapılır?" diye araştırıyor. İşte KYK burs başvurusu hakkında detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, KYK yurt başvurularının 14 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu ve KYK yurt başvuruları bugün alınmaya başlandı.

Bir yandan da KYK burs başvurularını bekleyen adaylar, KYK'dan gelecek olan açıklamayı bekliyor. KYK burs başvuruları tarihinin kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

KYK burs başvuru tarihleri açıklandıktan sonra burs almak için şansını deneyecek olan adaylar, KYK burs başvuru tarihleri için gözünü KYK'ya dikmiş durumda.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlerleyen günlerde KYK burs başvuruları başlayacak ve öğrenciler burs/öğrenim kredisi için başvurularını yaparak bekleyişe geçecek. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencilerin tüm bilgilerinin doğruluğu KYK yetkilileri tarafından teyit edilecek.

KYK burs başvurusu yapılırken formda istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekiyor. Zira aksi takdirde, bilgiler doğru girilmediğinde başvuru değerlendirilmeden direkt iptal edilecek.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler

öncelikli olarak burs almaktadırlar.

KYK Burs Başvurusu

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KYK burs başvurusu nasıl yapılır?