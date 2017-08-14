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Sivas'ta 31 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda görevli 31 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:56:07 Güncelleme: 16:00:37 İHA

İHA'nın haberine göre; 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde meyve suyu içtiği iddia edilen askerler rahatsızlanmaya başladı. Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlamasıyla durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Zehirlenme şüphesiyle 31 asker Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerler tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 26 dakika önce
    bu zehirlenme falan değil resmen saldırı
  • Misafir 32 dakika önce
    askerine bakamıyosun halkına bakamıyosun 3 milyin suriyeliye bedava ekmek maaş veriyosun ama hrlal olsun türkiye...
  • Misafir 44 dakika önce
    bu kacinci bre insaf! hala diyarbakirli adama ihale verilmekte israr ediliyor.
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