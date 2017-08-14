İHA'nın haberine göre; 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde meyve suyu içtiği iddia edilen askerler rahatsızlanmaya başladı. Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlamasıyla durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Zehirlenme şüphesiyle 31 asker Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerler tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.