İHA'nın haberine göre; 5'inci Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde meyve suyu içtiği iddia edilen askerler rahatsızlanmaya başladı. Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlamasıyla durum 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Zehirlenme şüphesiyle 31 asker Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerler tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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YORUMLAR 3
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Misafir 26 dakika öncebu zehirlenme falan değil resmen saldırı00
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Misafir 32 dakika önceaskerine bakamıyosun halkına bakamıyosun 3 milyin suriyeliye bedava ekmek maaş veriyosun ama hrlal olsun türkiye...00
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Misafir 44 dakika öncebu kacinci bre insaf! hala diyarbakirli adama ihale verilmekte israr ediliyor.00