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TSK: Kandil'de 21 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 21 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kandil'e düzenlenen hava harekatında 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:07:39 Güncelleme: 18:33:21 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), 12 Ağustos'ta Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 13'ü ölü olmak üzere 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, "Söz konusu harekat ile ilgili olarak bölgedeki kaynaklardan elde edilen bilgilere istinaden, harekat neticesinde 13 teröristin etkisiz (ölü) hale getirildiği, 8 teröristin de ağır şekilde yaralandığı öğrenilmiştir. Toplam 21 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensuplarının silah ve mühimmat deposu ile silah mevzisi olarak kullandığı tespit edilen 4 hedefin imha edildiği daha önce açıklanmıştı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 14 dakika önce
    Elleri dert görmesin Mehmetçiğin ve polisimizin
  • Misafir 25 dakika önce
    Rabbim daim eyleye..
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