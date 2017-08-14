İstanbul'da gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit olan polis memuru Sinan Acar Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Genç polisin bir haftalık nişanlısı Nida Fedayi, Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu omzunda taşıyıp, asker selamıyla uğurladı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 24 yaşındaki Sinan Acar, dün gözaltına alınan DAEŞ'li terörist tarafından bıçaklanarak şehit oldu. İstanbul Emniyet Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından şehit polisin naaşı evine getirilerek helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehit polis Sinan Acar'ın için Dikkaldırım Mihraplı Cami'nde cenaze namazı kılındı. Acar'ın yaklaşık 1 hafta önce nişanlandığı Nida Fedayi, polis şapkasıyla cenazeye katılırken, annesi Gülşen Acar sedyeyle camiye getirildi.

Cenaze boyunca Gülşen Acar'ın elini bırakmayan Nida Fedayi, 1 hafta önce nişanlandığı şehit polis SinanAcar'ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından tabutun başına geçen genç kız, şehit nişanlısının Türk bayrağına sarılı tabutunu cenaze aracına kadar omzunda taşıdı. Fedayi tabutun cenaze aracına bindirildiği sırada da asker selamıyla nişanlısına son kez selam verdi. Acar, Hamitler Polis Şehitliği'ne defnedildi.

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