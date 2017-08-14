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Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:07:24 AA

Zonguldak'ta, sahil şeridinde rüzgar ve dalga nedeniyle getirilen suya girme yasağına uymayan vatandaşlar, cankurtaranlar tarafından anonslar eşliğinde denizden çıkarıldı

  • 1 Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı
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    Zonguldak Belediyesi'ne ait Kapuz Plajında dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre anonslar yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.

     

     

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    Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu vatandaşların denize girmeye devam etmesi üzerine cankurtaranlar, bazı vatandaşları anons yaparak denizden çıkarmaya çalıştı.

  • 3 Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı
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    Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü.

     

     

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  • 4 Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı
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    Cankurtaran Muzaffer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladıklarını belirterek, "Uyarılarımıza rağmen denize girmeye çalışanlar oluyor. 

  • 5 Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı
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    Can güvenliği olduğu için bunu güzel bir dille anlatıyoruz." diye konuştu.

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