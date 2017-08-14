Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kadın daha önce husumetli olduğu öne sürülen şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren saldırgan ise olay yerinde emniyet güçlerine teslim olmamak için yaklaşık 1.5 saat direndi.

İHA'nın haberine göre; olay, ilçeye bağlı Caferbey Mahallesi civarındaki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan D.A. (41), aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen A.K. (50) tarafından pompalı tüfekle 2-3 el ateş edilerek vuruldu.

D.A. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan A.K. ise olay yerinde pompalı tüfeği kasığına dayayıp, uzun süre emniyet güçlerine teslim olmamak için direndi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı'nın yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çabalarının ardından zanlı A.K., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerine gelen D.A.'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Döndü Açıkgöz'ün cansız bedeni önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adi Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.