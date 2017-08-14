Türk Hava Yolları'nın Ankara-Frankfurt seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağının Türk vatandaşı yaşlı bir kadın yolcunun uçuş sırasında hayatını kaybetmesi sonucu Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı.







Habertük Haber Merkezi'nden Gökhana Artan'ın haberine göre, pazar günü saat 19:12'de Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yapan Almanya'nın Frankfurt şehrine giden TK1619 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın uçağında doktor konrolünde seyahat eden yaşlı bir Türk kadın yolcu uçuş sırasında fenalaştı. Bunun üzerine Boeing 737-800 tipi uçağın kokpit ekibi en yakın meydan olan Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı Kontrol Kulesi ile bağlantı kurarak iniş talebinde bulundu.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN YAŞAMA VEDA ETTİ

Havada yolcu yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirirken THY uçağı saat 21:35'de Budapeşte Havalimanı'na iniş yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Budapeşte Havalimanı İletişim direktörü Mihaly Hardy, Türk Hava Yolları uçağında doktor kontrolünde seyahat eden Türk yolcunun uçuş sırasında yaşama veda ettiğini duyurdu.

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