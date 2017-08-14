Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Ressam Pınar Du Pre'nin, sosyal medya hesabından aktardığı olay 10 Ağustos 2017 günü saat 17.00 sıralarında Taksim Metrosu yakınlarında gerçekleşti. Ressam Pre, sokaktan geçerken 10 yaşlarında yerde oturan bir çocuk, yanından geçerken kalçasına bir şey batırıp kaçtı.



Metroya güçlükle girebilen Pre, merdivenlerinden inerken bacağının uyuştuğunu ve bilincinin gitmek üzere olduğunu anlayıp güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Güvenlik görevlilerinin yardımıyla Amerikan Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi edilen Pınar Du Pre yaşadığı olayın ardından, "Başıma gelen olayı hemen algılamayıp, kendimi güvenli bir bölgeye atıp yardım istemeseydim Taksimin ortasında çöküp kalacaktım. Ya bana bir zarar vereceklerdi, ya da çantamı çalacaklardı. Şanslıydım ki; çocuk şırıngayla vermek istediği uyuşturucuyu tam saplayamadı ve şırınganın üzerindeki sıvının bir bölümü dışarıya çıktı. Çocuk kaçarken kalçamda bir ıslaklık vardı. Herhalde tam doz yapsaydı hemen orada yere yığılıcaktım" dedi.

EŞGALE UYGUN SURİYELİ ÇOCUK YAKALADI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Pınar Du Pre'nin anlattığı eşgale uygun olarak şırıngalı saldırgan şüphelisi Suriyeli çocuğu aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonrasında 10 yaşındaki Z. A. çocuk bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolog eşliğinde ilk ifadesi alınan Z.A. suçlamaları kabul etmedi.

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