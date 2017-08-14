Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde fotoğraf çekilmek için park halindeki tren vagonun üstüne çıkan genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İHA'nın haberine göre; olay, Adapazarı Gar Meydanı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birbey Kurt (18) isimli genç, tren vagonlarının üzerine çıkarak fotoğraf çekmek istedi. Birbey Kurt yanlışlıkla vagonun üzerinden geçen elektrik hattına temas edince elektrik akımına kapılarak vagonun üzerinden düştü.

Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanarak yere düşen gence müdahale ederek söndürdü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.