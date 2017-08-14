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Karaköy'de 12 yaşındaki çocuk denize düştü!

Karaköy'de Galata Köprüsü üzerinden manzarayı seyreden iki kişi 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun denize düştüğünü görüp polise haber verdi

15 Ağustos 2017 Salı, 00:27:12 Güncelleme: 00:30:45 İHA

Karaköy'de 12 yaşında bir çocuğun denize düştüğü iddiası üzerine, Haliç'te arama çalışmaları başlatıldı. Balık adamların arama çalışmaları sürerken, su üzerinde bir çift terlik bulundu.

İHA'nın haberine göre; Karaköy'de Galata Köprüsü üzerinden manzarayı seyreden iki kişi 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun denize düştüğünü gördü. İlk önce yüzdüğünü sandıkları çocuğun çırpındığını gören 2 vatandaş, hızla olay yerine koştu. Çevredeki inşaat çalışmalarından dolayı etrafı çevrili olan sahilde açık buldukları bir girişten giren 2 vatandaş, çocuğu su üzerinde bulmayınca polis ekiplerine haber verdi. Kıyıda bir çift plastik çocuk terliğine rastlanırken, deniz polisi olay yerine intikal etti. Deniz polisine bağlı balık adamlar su altında arama çalışmaları başlattı.

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