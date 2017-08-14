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BM'nin Mali'deki barış gücü misyonuna saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

Birleşmiş Milletler'in barış gücü misyonuna Mali'de saldırı düzenlendiği bildirildi

15 Ağustos 2017 Salı, 00:41:35 Güncelleme: 00:41:41

Birleşmiş Milletler (BM) Mali'deki barış gücü misyonuna (MINUSMA) yönelik saldırıda, 7 kişinin öldüğünü 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, MINUSMA'nın Mopti bölgesindeki Douentza kentindeki kampına kimliği belirsiz silahlı gruplarca saldırı düzenlendiğini belirtti.

Haq, barış gücü misyonuna yönelik saldırıyı kınayarak, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

 

 

 

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