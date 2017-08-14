Sivas'ta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru İ.Ç.U'yu kemerle vurarak başından yaralayan gruptakilerden 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Sivas'ta kavgayı ayırmak isteyen polise saldırı Sivas'ta iki grup arasında kavga çıktı, gruptakilerden biri kendilerini ayırmak isteyen polisi belinden çıkardığı kemerle vurarak başından yaraladı Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polis başından kemerle yaralandı.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Talha İ. ve Muhammet N. "görevli memura mukavemet" ve kamu malına zarar verme" suçlamalarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- sivas
- polis
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0