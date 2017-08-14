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Sivas'ta kavgayı ayıran polisi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polis memurunu yaralayan 2 kişi tutuklandı

15 Ağustos 2017 Salı, 01:21:57 Güncelleme: 01:27:13

Sivas'ta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru İ.Ç.U'yu kemerle vurarak başından yaralayan gruptakilerden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Talha İ. ve Muhammet N. "görevli memura mukavemet" ve kamu malına zarar verme" suçlamalarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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