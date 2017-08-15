Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da sessizliğini bozdu. Avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Berberoğlu, basında hakkında çıkan iddiaları gerçeğe aykırı ve akıl dışı olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: “Haksız ve hukuksuz mahkeme kararı ile 2 aydır bir koğuşta tek başıma kalıyorum. Görüştüğüm kişiler, beni ziyarete gelen 50 kadar CHP’li milletvekili ile avukatlarımdan ibarettir. Bu görüşmelerin tamamında neler konuşulduğu kendilerine sorulabilir. Ama hepsinde hukuki durumumu anlattığımı, adaletten umudumu kesmediğimi söylediğimi hatırlıyorum. Rivayet kipiyle aktarılan hususlarda yanılma veya yanıltma yoksa kötü niyet vardır.”

Gazete Habertürk'ün haberine göre Berberoğlu, “Son olarak şunu söylemeliyim ki, adaletin tecelli etmesi engellenebilir, hukuken aklanmam gecikebilir, çektiğim eziyet uzayabilir. Ama hiçbir halde benden suçlu, iftiracı ve ortada bir suç olmadığı için itirafçı çıkmaz. Bu konuda başka bir açıklama yapmayacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.