AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz turu ve Antalya-Isparta ziyaretlerinde teşkilattan edindiği izlenimleri paylaştı, kongre sürecinde daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı.



Erdoğan kongrelerle yenilenecek teşkilatlarda daha çok kadın ve gencin görev alması gerektiğini belirtti.

"KISIR KAVGALARI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ"

Habertürk TV'nin edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı toplantıda yerel seçimleri işaret etti ve “İlk sınav mart 2019" dedi. Erdoğan'ın; "Mart-Nisan ayı gibi il kongrelerimizi bitirdikten sonra güçlü bir şekilde sahaya inmeliyiz. Partinin oylarına oy katacak adaylar belirlemeliyiz. Adayları belirlerken illerdeki kısır kavgaları bir kenara bırakmalıyız." dediği öğrenildi.

SON ANKET SUNULDU



Toplantıda AK Parti AR-GE başkanlığı referandum sonrası yapılan anket çalışmalarını sundu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti'nin oy oranı son genel seçimlerdeki yerini korudu.

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