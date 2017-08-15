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Hava durumu 15.08.2017

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor

15 Ağustos 2017 Salı, 09:19:14 Güncelleme: 09:31:31 HABERTURK.COM

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da cuma gününe kadar aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların çarşamba akşam saatleri ile perşembe öğle saatleri arasında kısa süreli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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