İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da cuma gününe kadar aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların çarşamba akşam saatleri ile perşembe öğle saatleri arasında kısa süreli gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu kentte, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak.



Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

GİRESUN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'den Giresun için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre Giresun çevresinde devam eden yağışların bugün etkili olmaya devam ederek kuvvetli olması beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım,vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.