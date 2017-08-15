Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Ağustos 2017 Salı günlüğü...

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

MUĞLA'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı "ByLock" operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden T.H.D, B.D, S.Ö. ve E.G. tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ağustos Cuma günü Muğla ve ilçelerinde arama ve gözaltı kararı çıkarılan çeşitli meslek gruplarından 37 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "ByLock" kullanan ve Bank Asya'da hesabı tespit edilen 37 şüpheliden 31'i gözaltına alınmıştı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (AA)