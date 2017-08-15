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Komandolardan tüyleri diken diken eden Eren Bülbül videosu

Komandolardan tüyleri diken diken eden Eren Bülbül mesajı

Komandolar, komando marşını Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e uyarladı. Yürüyüş kararı sayan komandolar hep bir ağızdan 'İyi ki varsın Eren Bülbül' dedi

15 Ağustos 2017 Salı, 11:42:11 Güncelleme: 11:50:41 HABERTURK.COM

Trabzon Maçka'da terör örgütü PKK'nın saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül'ün 2 ay önce Facebook'tan paylaştığı mesaj sosyal medyada gündem olmuş. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giren mesaj, herkesi duygulandırmıştı.

KOMANDOLAR EREN'İ UNUTMADI

Komandolar, Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül için  'İyi ki varsın Eren Bülbül ve Eren Bülbül ruhun şad olsun' diyerek yürüyüş kararı saydı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok izlenilen videolar arasına girdi.

Daha öncede Polis Özel Harekat Eren Bülbül İçin 'İyi ki varsın Eren' demişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    iyiki varsın eren bülbül
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