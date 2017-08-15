Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Keten İnşaat'ın sahipleri Rıza Keten ile kardeşi Selahattin Keten, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ı ‘öldürmeye azmettirmek' suçundan tutuklandı.
Rıza ve Selahattin Keten, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla geçen perşembe günü organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
- Keten İnşaat
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