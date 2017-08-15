Batman'da 11 Eylül 2016'da DBP'li belediyelere kayyum atanmasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan belediye meclis üyeleri ile Ekim 2015'te İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Sabri Özdemir'in yerine seçilen ardından da kayyumla birlikte görevden uzaklaştırılan Hürriyet K.'nın da aralarında bulunduğu 7 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre; Batman Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınan Hürriyet K., Ekrem Ç., Necmi D., Aziz A., Azad Ç., İkram G. ve Nasır T. emniyete götürüldü.

Operasyonun sürdüğü belirtildi.