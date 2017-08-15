Ağrı'da TIR üzerinde bulunan vincin yolcu midibüsünün üzerine düştüğü kazada hayatını kaybeden 8 kişinin isimleri belli oldu.



İHA'nın haberine göre, dün saat 16.30 sıralarında Ağrı'nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda Salih Oygar idaresindeki 65 ET 520 plakalı yolcu midibüsünün üzerine, seyir halinde olan Hüseyin T. yönetimindeki TIR'ın üzerinde bulunan yol yapım çalışmasında kullanılan vinç düştü.

Kazada midibüs şoförü Salih Oygar ile midibüste bulunan Faruk Çayan Yılmaz, İbrahim İdin, Serhat Ersü, Süleyman Göktaş, Halis İdin ve Ahmet Göktaş'ın olay yerinde, ağır yaralı olan Fatih Nazlıgül ise Van'a sevk edilirken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.Tutak ve Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan 14 yaralının tedavisi sürüyor.