Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Sarıkuşak Köyü'nde çobanlık yapan 67 yaşındaki Sıddık Akbulak, hayvanlarını otlattığı merada ayının saldırısına uğradı. Akbulak'ı ölümden, yanında bulunan ve ayıya saldırıp uzaklaştıran köpeği kurtardı.



DHA'nın haberine göre, Karlıova'nın Sarıkuşak Köyü'nde çobanlık yapan Sıddık Akbulak, bugün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya götürdü. Burada hayvanlarla ilgilenen Akbulak, aniden ormanlık alandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Akbulak'ın yanında bulunan köpeği ayıya saldırarak uzaklaştırdı. Yaralanan Akbulak, kanlar içerisinde köyün tepesinde bulunan cami inşaatındaki çalışan işçilere durumu bildirdi. Buradaki işçiler, Akbulak'ı araçla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"CAN HAVLİYLE İŞÇİLERE SESLENDİM"



Hayatını köpeğine borçlu olduğunu belirten Sıddık Akbulak, "Ayının gitmesiyle birlikte can havliyle tepeye çıkarak cami inşaatında çalışan işçilere seslendim. Sesimi duyan işçiler koşarak yanıma geldi ve beni hastaneye getirdiler" dedi.



Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Akbulak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akbulak'ın hayatı tehlikesinin olmadığı bildirildi.







