Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.40'ta başladı.





Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Emekli maaşları bayram öncesinde ödenecek.

Kara Yolları ve Genel Müdürlüğü'nün denetimde olan oto yollar bayram tatili süresince ücretsiz olacak" dedi.



Gündeme dair soruları yanıtlayan Bozdağ "Türkiye toprak bütünlüğüne önem veriyor. Kuzey ıraktaki referansım kararı bölgede iktidarsızlığa yol açar.



"ÖSYM'nin yaptığı bütyük bir hatadır. Öğrenciler onların doğru bir şekilde değerlendirme yapacağına inanıyorlar. Bu hatanın kasta dayalı olmadığını belirttiler. Bir ihmal var. ÖSYM ihmali olanlar hakkında gerekeni yapacaktır"



"Terör örgütleri kullanılarak teröristlerle mücadele edilmez. Türkiye, terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek."



"Tranbzon Maçka'da Eren Bülbül'ün şehit edilişine ilişkin adli soruşturma sürüyor"

YARGILAMALARDA TEK TİP KIYAFET KONUSU

"Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK'ya konulacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir. Bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir."





















