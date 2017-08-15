Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/ KCK'nın gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen 24 kişinin evine operasyon yapıldı.

DHA'nın haberine göre; Şüphelilerin terör örgütü adına kırsal alan kadrosuna eleman temin ettikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, geçmiş tarihlerde eylemci grupları yönlendirerek sokak olaylarını kışkırtarak örgütü sahiplenici övücü eylemler düzenledikleri, molotof kokteyl ile saldırı hazırlığında oldukları iddia edildi.

Aralarında Mersin HDP il ve ilçe teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, terör örgütü propagandası içeren çok sayıda kitap, dergi, örgütü sembolize eden bez parçaları, 2 ruhsatsız av tüfeği, 65 değişik çaplarda fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.