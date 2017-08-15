Kıbrıs'taki askeri birliğine teslim olmadan önce Mersin'de bir şeyler yemek isteyen Jandarma Er Furkan Mırak ile girdiği kafenin çalışanları arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Er Furkan Mırak olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs'ta askerlik yapan Jandarma Er Furkan Mırak (20), Taşucu Limanı'nda feribot beklerken bir şeyler yemek için bir kafeye girdi. Burada gelen hesaba itiraz eden Mırak ile bar çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada ise iddiaya göre bar çalışanlarından H.I., Furkan Mırak'ı bıçakladı. Mırak, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli H.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma Er Furkan Mırak'ın cenazesi otopsi işlemleri için askerler ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Mırak'ın cenazesinin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.