CHP'li il başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerine 81 ilde yapılan ortak açıklamayla tepki gösterildi, Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, "CHP olarak bundan sonra Genel Başkanımıza ve partimize yönelecek her türlü saldırı karşısında sessiz kalmayacağımızı ve milyonlarca insanla mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Genel Başkanımızın arkasındayız." dedi.

"BU TEHLİKELİ DURUMA KARŞI TEDBİR ALINMALI"

Canpolat, İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yoğun saldırı olduğunu belirterek, CHP'nin, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadele vermiş ve tam bağımsızlık kurmuş bir parti olduğunu dile getirdi.

Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004'te "Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken tedbirler" başlığıyla "Cemaate karşı bir eylem planı hazırlanması" yönünde bir tavsiye kararı aldığını ve hükümete ilettiğini aktaran Canpolat, CHP'nin "Fetullah Gülen hareketi devlet kademelerinde ayrıcalık kazanıyor, bu tehlikeli duruma karşı tedbir alınmalı." uyarılarına karşı da tedbir alınmadığını savundu.

Cemal Canpolat, tehditlere boyun eğmeyeceklerini ifade ederek, "Adalet, özgürlük ve demokrasi isteyenlerin mücadelesini veren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonlarla birlikte İstanbul'a yürümesini hazmetmediklerini görebiliyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Dün sizin ortaklarınız, aynı saldırı içindeydi; bugün siz ortaklarınızla aynı noktaya gelmiş durumdasınız." diye konuştu.

"MİLYONLAR SOKAKTA OLACAK"

Kılıçdaroğlu'na ve Enis Berberoğlu'na yönelik saldırıları kınayan Canpolat, şunları kaydetti:

"CHP olarak bundan sonra Genel Başkanımıza ve partimize yönelecek her türlü saldırı karşısında sessiz kalmayacağımızı ve milyonlarca insanla mücadelemizi en üst boyutta yürüteceğimizi belirtmek istiyorum. Genel Başkanımızın arkasındayız. Milyonlar sokakta olacak. Genel merkezimizle birlikte 81 ilde aynı anda, Türkiye'nin her tarafında milyonlarca insanla bu tek tip yönetime karşı, muhalefetini susturan, kendi dışında hiç kimsenin nefes almasına müsaade etmeyen, sadece baskıyla, sindirerek iktidarda kalmak isteyenlere karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın her yerinde diktatörlerin en son başvurdukları konu aynıdır. Biz ona pabuç bırakmayacağız. Bastırarak, sindirerek, CHP'lileri ve Türkiye'nin toplumsal muhalefetini sindireceğinize inanıyorsanız, bundan vazgeçin. Her bir CHP'li hapiste de yatmaya, mücadele etmeye, kavga etmeye; demokrasiye, özgürlüğe, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine ve devrimlerine sahip çıkmaya hazırdır."