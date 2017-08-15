Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Kışanak ve Tuncel hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tuncel ve Kışanak, SEGBİS üzerinden duruşmaya katılmadı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Mahkeme Başkanı Ahmet Murat Doğan, duruşmanın görüleceği salona içeridekilerle beraber 20 kişinin alınacağını söyledi. Sanık avukatları buna tepki göstererek, salonun alabileceği azami kapasite seyirci alınması ya da uygun bir salonda duruşmaya devam edilmesi talebinde bulundu. Mahkeme talebi reddetti. Sanık avukatları bunun üzerine savunma yapmayacaklarını ifade ederek, salondan ayrıldı. Mahkeme heyeti, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluklarının devamına karar vererek, duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

İddianamede, Kışanak hakkında "Silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", 41 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

sebahat tuncel

Gültan Kışanak