Bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri arasında Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da yer alıyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 10 gün olacak mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak ediyor.

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen ardından başlayacak olan 4 günlük Kurban Bayramı, beraberinde soru işaretlerini de getiriyor. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı bilindiği üzere resmi tatil ve 31 Ağustos da Kurban Bayramı arefesi. Eğer Kurban Bayramı arefesi de tatil ilan edilirse Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tatili birleştirilmiş olacak. Aynı zamanda Zafer Bayramı'ndan iki gün öncesi de tatile dahil edilirse ve böylece Kurban Bayramı tatil süreci 10 gün olacak.

Konu bugün toplanan Bakanlar Kurulu'nun gündem maddeleri arasında yer alıyor ve tatilin 10 gün olup olmayacağı ile ilgili karar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada duyurulacak.

28 Ağustos 2107 (Bayram tatili 10 gün olursa, tam gün tatil edilecek)

29 Ağustos 2017 (Bayram tatili 10 gün olursa, tam gün tatil edilecek)

30 Ağustos Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos Kurban Bayramı arefesi (Bayram tatili 10 gün olursa, tam gün tatil edilecek)

1 Eylül Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TATİLİN UZAMASI TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN İSABETLİ OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada konunun Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini söylemiş ve "Bayram tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: "KONUYU BAKANLAR KURULU'NDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşlar, yapılan açıklamalar doğrultusunda gözünü Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olan karara dikti. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapılacak ve Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı resmi olarak ilan edilecek.

KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 700 TL OLARAK BELİRLENDİ

Beşir Derneği, bu yıl için vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde ve yurt dışında 700 TL olarak açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, STK, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürecek.

Dernek temsilcilikleri, kurban hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı konusunda, toplantılar ve eğitimlerle bilgilendirildi.

Bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmak isteyen Beşir Deneği, mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi olmayı hedefliyor.

Dernek, başta Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle Türkiye'nin en ücra noktasına kadar ulaşarak kurban bağışlarının paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek. Dernek, ayrıca Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Asya ve Uzak Doğu'da da vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım hizmeti yürütecek.

Dernek, bağışçılardan alınan vekaleti kasaplara verildikten sonra kesim işlemini başlatıyor. Ayrıca kesime nezaret eden ilgili noterle birlikte kurbanın resmi işlemleri tamamlıyor.

Bu yıl için vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde ve yurt dışında 700 TL olarak belirleyen Beşir Derneği, bağışçılarına anlaşmalı bankalar için 3 taksit imkanı da sunuyor.

Bağışçılar "www.kurbanbagisla.com" internet sitesinden kolayca bağış yapabilir ya da hisse bedelini Beşir Derneğinin IBAN numaralarına EFT veya havale yoluyla kurban bağışında bulunabilir.

Kurban bağışları, derneğin "0216 3754042" numaralı telefonundan da yapılabileceği gibi yurt genelinde bulunan temsilcilikler ve şehir meydanlarında kurulacak stantlardan da makbuz karşılığı yapılabilir.

Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan "Bağış Takip Sistemi" bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere ulaşabilir.

10 MİLYONLUK TURİZM HAREKETİ YAŞANABİLİR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması durumunda turizm tesislerindeki iç pazar yoğunluğun 500 binlere kadar ulaşacağını, eş, dost, akraba ziyaretleri de göz önüne alındığında milyonla ifade edilebilecek bir turizm hareketliliği yaşanabileceğini söyledi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla ilgili, "İç pazarda yine önemli bir dönemi tamamlamak üzereyiz. Sezonun aşağı yukarı sonuna geliyoruz ama Kurban Bayramı ile birlikte aslında sezonun en uzun tatil dönemini de bir nevi tamamlamış olacağız. İnşallah Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak olan kararla birlikte de uzun tatil imkanı açıklanacak olursa, ilan edilecek olursa, iç pazarda ciddi bir trafiğin, hareketliliğin olmasını da bekliyoruz" dedi.

"UZUN TATİLİN AVANTAJI OLACAK"

Turizm tesislerinin bayramı da kapsayan dönemde ciddi doluluklara ulaştığını aktaran Osman Ayık, özellikle kıyı bölgelerindeki tesislerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşmaya başladığını anlattı. Mevcut rezervasyon akışına bakıldığında eylül ayının ortalarına kadar süren bir hareketlilik olduğunu vurgulayan Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması durumunda turizm tesislerindeki iç pazar yoğunluğun 500 binlere kadar ulaşacağını kaydetti. Uzun tatille birlikte eş, dost, akraba ziyaretleri de göz önüne alındığında milyonla ifade edilebilecek bir turizm hareketliliği yaşanabileceğini söyleyen Osman Ayık, "Çünkü uzun tatilin şöyle bir avantajı olacak; insanlar muhtemelen önceden tatilini yapacak, arkasından da dini vecibelerini yerine getirmek için hem büyüklerini, akrabalarını ziyaret edecekler, aynı zamanda da kurban kesme vecibelerini rahat şekilde yerine getirecekler. Bunların hepsini planlama adına çok rahat bir zaman aralıkları olacak. Dolayısıyla biz umutla aslında Bakanlar Kurulu'ndan bu kararın çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"TURİZMCİYE ÇOK DAHA BÜYÜK KATKI OLACAK"

CHP'li Kemer Belediye Başkanı ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül de şöyle dedi:

"Kemer 2012'den beri yerli pazar satışlarında birinci sırada gidiyor. Bir tek geçen sene o talihsiz olay yaşandığında Bodrum, Marmaris ve Kemer kafa kafaya girdik, hemen hemen eşit şekilde Türk müşteri, misafir ağırlamış olduk. Ama bu sene biz onlardan açık ara önde gittiğimizi düşünüyoruz. Kurban Bayramı da inşallah 30 Ağustos ile birleştirilirse hem turizmciye çok daha büyük katkı olacak hem de insanlarımız o kadar yorgunluktan sonra geniş bir tatil yaparlarsa hem ekonomiye hem de insanlara katkısı olacağını düşünüyoruz. Geçen sene devletimiz iki bayramı 9 gün yaptı. İnşallah o anlayışı başta Turizm Bakanımız olmak üzere Başbakanımız bu işi değerlendirip turizmcinin önünü açmak için katkı yaparlarsa biz de ilçe belediyeleri olarak bundan mutlu oluruz."

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Bayram Tatili Kaç Gün?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün?

Bayram tatili 10 gün mü?