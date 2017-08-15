İHA'nın haberine göre olay, İstanbul Eyüp Güzeltepe Üçtepe Sokak'ta saat 21.30 sıralarında bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 5 kişi marketin önüne geldi. Burada kısa süre etrafı şahıslardan 3'ü etrafı gözetlerken diğer 2 kişi marketin giriş kapısına gelerek molotof kokteyli saldırıyı gerçekleştirdi. Atılan 4 molotofkokteylinden 3'ü patlayıp marketin girişini kullanılamaz hale getirirken şahıslar gece karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi marketin karşısında bulunan inşaat alanındaki işçilerin yapmasıyla büyümesi önlenen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri marketin çevresini güvenlik şeridi çekerek çalışmalarını sürdürürken olay anından çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.



"KAPILARIN YANDIĞINI GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİK"

Görgü tanığı Zeynel Acıvekil olayla ilgili, "Balkonda oturuyordum sesleri duyup geldim, kapıların yandığını görünce iki bidon su aldık yangına müdahale ettik sonrasına itfaiye ekipleri geldi" dedi.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Salih Karaçay da , "Burada duruyordum, gelip atıp gittiler. Başları kapalı insanlardı yangını görünce hemen müdahale ettik.4 ya da 5 kişilerdi tam fark edemedim" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.