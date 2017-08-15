Müzisyen Suavi ve ailesinin içinde bulunduğu araç, Balıkesir- İstanbul yolunda bir başka araç tarafından saldırıya uğradı. Olayı Twitter hesabından duyuran Suavi'nin eşi Gönül Saygan, "Araç aniden belirdi ve yolumuzu kesti. Sağımıza yanaştı, küfür ettiler. Suavi'nin camında birşey patladı. Bu yol magandası değil Suavi'yi hedef alan bir saldırıdır" diye yazdı.

Sanatçı Suavi, aracıyla Balıkesir-İstanbul yolunda ailesiyle birlikte seyahat ettiği sırada, 41 PM 934 plakalı bir araç yanlarına yanaştı. İddiaya göre araç, Suavi ve ailesinin içerisinde bulunduğu otomobili yoldan çıkartmaya çalıştı. Araçtaki kimliği belirsiz kişiler, Suavi ailesine küfür etti.







Şüpheli araç, daha sonra da kaçarak gözden kayboldu. Olayın ardından Suavi, ailesi ile birlikte jandarmaya giderek ifade verdi. Suavi'nin eşi Gönül Saygan, olayı Twitter hesabından duyurdu.



"Suavi ve kızımında içinde bulunduğu aracımız Balıkesir civarında saldırıya uğradı" diye yazan Saygan, olay anını şöyle anlattı:



"Balıkesir - İstanbul yolunda araç aniden belirdi ve yolumuzu kesti. Suavi, refleks ile kaçtı sağımızdan. Sonra araç sağımıza yanaştı, küfür ettiler. Tekrar önümüze çıktı. Biz yine kaçtık ve yine önümüzde makas yaptı. 3 kişiydiler. Suavi'nin camında birşey patladı. Ben can havliyle 155'i aradım. 'Yetişin, öldürecekler bizi' dedim. Araç hızla kaçtı"

"YOL MAGANDASI DEĞİL, HEDEF SUAVİ'YDİ"



Olay nedeniyle çok korktuğunu yazan Saygan, "Bu yol magandası değil Suavi'yi hedef alan bir saldırıdır. Polis ısrarla maganda diyor. Ben tanığım olaya, maganda değil. Kızımın saçının teline yakarım dünyayı aşağılık insanlar. Benim 5 yaşındaki kızım bu dünyanın en masum insanıdır. Bize neden düşmansınız, neden? Savcılık araç hakkında ülke genelinde arama emri verdi" paylaşımını yaptı.

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