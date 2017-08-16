Gaziosmanpaşa'da daha önce kahvehane olarak kullanılan boş bir dükkana gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle işyerine ateş açtı. Silah seslerine uyanan sokak sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. DHA'nın haberine göre; Bu sırada Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'nde görevli olan ve ismi öğrenilemeyen bir komiser yardımcısı kaçan kişileri görünce 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kişi ya da kişiler, kaçarken etrafa rast gelen ateş açtı. Açılan ateş sonucu komiser yardımcısı bacağından yaralanırken, o esnada sokakta olan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş da göğsünden hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra komiser yardımcısını ve sivil vatandaşı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan komiser yardımcısı ve sivil vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri, yaşanan olay sonrası Doğan Sokak ve Yıldıztabya Caddesi'ne olay yeri şeridi çekerek araç ile yaya geçişine kapattı. Polis ekipleri sokak ve cadde üzerinde titiz bir çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Her ayrıntıyı inceleyen ekipler, sokak ve cadde üzerinde güvenlik kamera görüntüsü de aradı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen Özel Harekat polislerinin de sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışması sonrası cadde ve sokak araç ile yaya geçişine açılırken, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için de çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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