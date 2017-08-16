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GÜNDEM

Terör örgütü PKK'ya ait 2 tanksavar füzesi ele geçirildi

Şırnak'ta, bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arama-tarama faaliyetinde İsveç menşeli iki adet tanksavar füzesi ele geçirildi

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:17:21 Güncelleme: 09:22:23 AA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na, dün bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak'tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi geldi.

Bunun üzerine bölgede yapılan arama ve taramalarda İsveç menşeli iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ele geçirilen füzelerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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