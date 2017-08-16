Kocaeli'nin Körfez İlçesi’nde Mehmet Ş. ve Nuriye Ş. çiftinin 12 yaşındaki kızları E.Ş., 7 Ağustos’ta kayboldu. Aile, kızlarının kaçırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

Beş çocuk babası olan Mehmet Ş., polisteki ifadesinde kızının, aralarında husumet bulunan N.Ş. tarafından 16 yaşındaki oğluyla evlendirmek için kaçırıldığını ileri sürdü. Polis, aynı mahallede oturan N.Ş’nin evine baskın düzenledi ancak kaybolan E.Ş. bulunamadı. Kızının 6’ncı sınıf öğrencisi olduğunu belirten baba Mehmet Ş., “Polise ve savcılığa durumu bildirdik. Karşı taraf ‘Kız bizde yok’ dedi. Ne gösterdiler, ne de telefon ettirdiler” diye konuştu. Anne Nuriye Ş. ise kızlarının arabaya bindirilip zorla götürüldüğü bilgisini verdi.

‘BIÇAK DAYADILAR’

Emniyet güçleri konuya ilişkin araştırmasını sürdürürken E.Ş.’nin İzmit Çayırova’da tutulduğu evden kaçarak yoldan geçen bir taksicinin yardımıyla polis merkezine gittiği öğrenildi. Küçük kız, N.Ş. ve ailesi tarafından 4 gün boyunca Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunan bir evde tutulduğunu, basına yansıyan haberlerin ardından da Çayırova Mahallesi’ndeki eve götürüldüğünü söyledi. N.Ş., ifadesinde boğazına bıçak dayandığını da ileri sürdü. Polis, N.Ş. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.