Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ üyesi olan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar sürüyor. İşte FETÖ ile bağlantısı olan veya örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan kişi ve kurumlara yönelik operasyonlarda 16 Ağustos 2017 Çarşamba günlüğü...

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ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenip gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Savcılık talimatıyla Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.K., M.T ve A.A. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K ve M.T. tutuklanarak cezaevine götürüldü, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin bulunması için başlatılan çalışma ise devam ediyor. (DHA)

MUĞLA'DA ORTACA İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALİ AKSOY TUTUKLANDI

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ortaca İcra Müdür Yardımcısı Ali Aksoy tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde daha önce görevinden ihraç edilen Ali Aksoyu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. (AA)