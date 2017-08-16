İHA'dan geçen ilk haberde Ece Ç.'ye aracıyla çarparak komaya girmesine neden olduğu ileri sürülen İbrahim. D.'nin ifadesinde "Sevgilisine çarpmak istemediğini ancak istemeden bir kaza olduğunu" söylediği yer aldı. Ancak olayın basına yansımasından sonra İHA'ya konuşan İbrahim D. "Ben Ece'nin sevgilisi değil yakın arkadaşıyım. Benden yardım istedi yardım ettim. Aracımla çarpmadım, nasıl komaya girdiğini bilmiyorum" dedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ece Ç.'nin yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim D. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli D., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adana'da üniversite öğrencisi bir genç kız, tartıştığı erkek arkadaşı tarafından araçla ezildi. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Ece Ç., kaldırıldığı hastanede 17 gündür koma halinde hayat mücadelesi verirken, olayın zanlısı erkek arkadaşının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce iki televizyon kanalında yarışmaya katılan ve en son katıldığı yemek programında birinci olan Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Ç. (23), Adana'da 31 Temmuz günü sevgilisi İbrahim D.'nin kamyonetiyle gezmeye çıktı.



ARKADAŞLARINI ARAYIP "GELİN BENİ ALIN" DEDİ



Ancak bir süre sonra Ç., arkadaşlarını arayarak bulunduğu adresi bildirdi ve "Gelin beni alın" dedi. Bunun üzerine eski sevgilisi Hüseyin A. ve diğer arkadaşları Ece'yi almaya geldi. Ç., araçtan inmek istedi ancak sevgilisi buna izin vermedi.



Bir süre yaşanan tartışmadan sonra Ç. zorla araçtan indirildi. Bunun üzerine sinirlenen İbrahim D. olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa süre sonra olay yerine gelen İbrahim D., Ece Ç. ve Hüseyin A.'ya çarptı. İbrahim D. olay yerinden geri geri kaçmak isterken de Ece Ç.'nin üzerinden geçti.

17 GÜNDÜR KOMADA

Olaydan sonra Ece'nin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla iki yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı. Ç.'nin durumu ağır olduğu için özel hastaneden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balacalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyninden ameliyat olan Ç. 17 günden bu yana komadan çıkamadı.



Bitkisel hayattaki genç kızın sakat kalacağı öğrenildi. Diğer yaralı Hüseyin A.'nın ise hafif yaralı olduğu olaydan sonra taburcu olduğu belirlendi.



'İSTEMEDEN BİR KAZA' OLDUĞUNU SÖYLEDİ, TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST KALDI



Polis, olaydan sonra tahkikat başlattı. Sevgilisine çarpan ve kızın eski erkek arkadaşını da yaralayan İbrahim D. olaydan 5 gün sonra yakalandı. İbrahim D. ifadesinde sevgilisine çarpmak istemediğini ancak istemeden bir kaza olduğunu söyledi. İbrahim D. ifadesi alındıktan sonra emniyetten tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, erkek arkadaşı tarafından ezilen ve 17 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ece Ç.'nin daha önce 2 televizyon yarışmasına katıldığı, son katıldığı yemek programında ise 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı ortaya çıktı. Kazandığı parayla kendine ev tutup ailesinden ayrı yaşayan Ç.'nin kalan parayla da geçimini sağladığı öğrenildi.



17 gündür hastanede tedavi gören Ç.'nin kazanın ardından bir gözünün kör olduğu, beyin cerrahi bölümünde ise bilinci kapalı şekilde tedavi gördüğü bildirildi.

YENİ GELİŞME! İBRAHİM D. : ÇARPMADIM, YARDIM ETMEK İSTEDİM, NASIL KOMAYA GİRDİĞİNİ BİLMİYORUM

Adana'da 17 gün önce kullandığı otomobil ile üniversiteli Ece Ç.'nin üzerinden geçerek ezip ağır yaraladığı iddia edilen İbrahim D., "Ben Ece'nin sevgilisi değil yakın arkadaşıyım. Benden yardım istedi yardım ettim. Aracımla çarpmadım, nasıl komaya girdiğini bilmiyorum" dedi.

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞRU"

Ç.'yi komaya sokmakla suçlanan D., evli ve iki çocuk babası olduğunu Ece Ç.'nin sevgilisi değil yakın bir arkadaşı olduğunu savunarak, "Ece, olay günü akşama doğru beni arayarak konuşmak istediğini, zor durumda olduğunu söyledi. Ben de adresini aldıktan sonra kendisini alıp bir yere gittik. Burada bana Hakan Ç.'den hamile kaldığını ve onun haberi olmadan çocuğu aldırdığını bu nedenle kendisini ölümle tehdit ettiği için çok korktuğunu söyledi. Geceye kadar benimle kaldı. Bu sırada kız arkadaşı bana SMS atıp Ece Ç.'yi çok merak ettiklerini nerede olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben de yanımda olduğunu söyleyince 'senin yanında kalsın orada güvenli olur' dedi" diye konuştu.

"BEN KİMSEYE ÇARPMADIM"

Deveci, gece Ece Ç.'nin eve gitmek istediğini, aracıyla onu evine götürdüğü sırada arabasının arkasına başka bir araç geldiğini ve Hakan Ç. ile birlikte iki arkadaşının araçtan inerek Ece'yi zorla indirmeye çalıştığına anlatarak şunları kaydetti:

"Ece gitmek istemedi ancak zorla indirdiler. Bu arada Hüseyin A.'da benim başıma silah dayadı. Ben de korkup hızla kaçtım. Ama bu sırada Ece 'gitme bana yardım et bunlar beni öldürür' diye bağırdı. Ben de bunun için geri döndüm. Ece'yi tekrar araca aldım ama geri indirip beni de öldürmek istediler. Ben de can havliyle kaçtım. Kaçarken de ben kimseye çarpmadım."

"ECE NASIL BU HALE GELDİ BİLMİYORUM"

D., kendi canını kurtarma derdine düştüğünü anlatarak, "Daha sonra öğrendim ki Ece hastanelik olmuş, hatta komaya girmiş. Ben onun nasıl komalık olduğunu bilmiyorum. Bu duruma çok üzüldüm. Ece'yi araba ile ezdiğimi hatta 3 kez üzerinden gittiğimi söylemişler hepsi yalan. Ben bununla ilgili 5 gün sonra gidip ifade verdim serbest kaldım. Benim şahidim Ece ama o da komada olduğu için konuşamıyor. Beni onun iyileşmesi için dua ediyorum. O iyileşse bütün gerçekler ortaya çıkacak. Ben iyilik yaptım kötülük buldum. İyilikten maraz doğar derlerdi doğruymuş" dedi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



DHA'nın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ece Ç.'nin yaralanması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim D. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli D., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.